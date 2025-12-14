ചരിത്ര നിമിഷം, മെസ്സിയ്ക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി; ചിത്രങ്ങള് കാണാം
ഗോട്ട് ഇന്ത്യാ ടൂർ 2025ന്റെ ഭാഗമായി ഫൂട്ബോള് മിശിഹ സാക്ഷാല് ലയണല് മെസ്സി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. ആദ്യം കൊല്ക്കത്തയില്, പിന്നെ ഹൈദരാബാദില്. ഉപ്പലിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണല് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയായത് ചരിത്രത്തിന്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡി മെസ്സിക്കൊപ്പം പന്തു തട്ടി. ഇത് ചരിത്രമായി. മെസ്സിയ്ക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി. സാക്ഷിയായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയും. (ANI)
