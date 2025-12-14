Kerala Local Body Elections2025

ചരിത്ര നിമിഷം, മെസ്സിയ്‌ക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി; ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

Messi GOAT India Tour 2025 Messi in Hyderabad Messi football with revanth reddy Revanth Reddy football
ഗോട്ട് ഇന്ത്യാ ടൂർ 2025ന്‍റെ ഭാഗമായി ഫൂട്‌ബോള്‍ മിശിഹ സാക്ഷാല്‍ ലയണല്‍ മെസ്സി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. ആദ്യം കൊല്‍ക്കത്തയില്‍, പിന്നെ ഹൈദരാബാദില്‍. ഉപ്പലിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്‍റർനാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയായത് ചരിത്രത്തിന്. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി എ രേവന്ത് റെഡ്ഡി മെസ്സിക്കൊപ്പം പന്തു തട്ടി. ഇത് ചരിത്രമായി. മെസ്സിയ്‌ക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് രേവന്ത് റെഡ്ഡി. സാക്ഷിയായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും. (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 14, 2025 at 9:10 AM IST

1 Min Read
TAGGED:

MESSI GOAT INDIA TOUR 2025
MESSI IN HYDERABAD
MESSI FOOTBALL WITH REVANTH REDDY
REVANTH REDDY FOOTBALL
REVANTH REDDY WITH MESSI

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

