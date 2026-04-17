യുദ്ധമണയാത്ത സുഡാൻ; ക്ഷാമവും വംശഹത്യയും തുടരുന്ന നാലാം വർഷം, സുഡാനിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ..
സുഡാനിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടർച്ചയായ നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, ലോകം കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിക്കാണ് രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. പട്ടിണിയും പലായനവും അതിക്രമങ്ങളും കാരണം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ജീവനാണ് ഇവിടെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഇല്ലാതെ വലയുന്ന ജനതയുടെയും, പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലം മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന കുരുന്നുകളുടെയും ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകളാണ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രെസ്സ് (AP) പുറത്തുവിട്ട ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് (AP)
Published : April 17, 2026 at 9:48 AM IST