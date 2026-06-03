വ്യത്യസ്തതകളോടെ ഒമാരുവിലെ സ്റ്റീംപങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ; കൗതുകമായി വിക്ടോറിയൻ രൂപങ്ങൾ
ന്യൂസിലൻഡിലെ ഗ്രാമപ്രദേശമായ ഒമാരുവിൽ സ്റ്റീംപങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഗംഭീരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 14,000 മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള സൗത്ത് ഐലൻഡിലെ ഒമാരുവിലെ വിക്ടോറിയൻ തെരുവിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യവസായിക വിപ്ലവകാലത്തെ നീരാവി യന്ത്രങ്ങളും ആധുനിക സങ്കല്പങ്ങളും സയൻസ് ഫിക്ഷനുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ആഘോഷമാണ് സ്റ്റീംപങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ.എല്ലാ വർഷവും നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് എയർഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻമാർ, വിക്ടോറിയൻ കണ്ടുപിടിത്തക്കാർ, വ്യാജ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിവരെ അനുകരിച്ചാണ് ആളുകൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. (AP Photo)
Published : June 3, 2026 at 12:38 PM IST