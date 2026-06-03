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വ്യത്യസ്തതകളോടെ ഒമാരുവിലെ സ്റ്റീംപങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ; കൗതുകമായി വിക്ടോറിയൻ രൂപങ്ങൾ

ഒമാരുവിൽ നടന്ന വാർഷിക പരിപാടിയിൽ സ്റ്റീംപങ്ക് NZ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജൂലിയറ്റ് തോണും ഗ്രെഗ് തോണും അവരുടെ സ്റ്റീംപങ്ക് കഥാപാത്രങ്ങളായ ലേഡി സർസപരില്ല ഒവാബൈറ്റിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻ ബോബ് മക്‌സ്‌പൂണിന്റെയും വേഷം ധരിച്ച് ഒരു ഛായാചിത്രത്തിന് പോസ് ചെയ്യുന്നു.
ന്യൂസിലൻഡിലെ ഗ്രാമപ്രദേശമായ ഒമാരുവിൽ സ്റ്റീംപങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഗംഭീരമായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 14,000 മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള സൗത്ത് ഐലൻഡിലെ ഒമാരുവിലെ വിക്ടോറിയൻ തെരുവിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യവസായിക വിപ്ലവകാലത്തെ നീരാവി യന്ത്രങ്ങളും ആധുനിക സങ്കല്പങ്ങളും സയൻസ് ഫിക്ഷനുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ആഘോഷമാണ് സ്റ്റീംപങ്ക് ഫെസ്റ്റിവൽ.എല്ലാ വർഷവും നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് എയർഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻമാർ, വിക്ടോറിയൻ കണ്ടുപിടിത്തക്കാർ, വ്യാജ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിവരെ അനുകരിച്ചാണ് ആളുകൾ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. (AP Photo)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 12:38 PM IST

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TAGGED:

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