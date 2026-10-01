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ശ്രീനഗറിൽ ആവേശമായി 'റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി' കശ്‌മീർ മാരത്തൺ

JAMMU AND KASHMIR POLICE KASHMIR MARATHON 2026 IN SRINAGAR RUNNERS PARTICIPATE IN MARATHON RUN FOR UNITY MARATHON 2026
ഐക്യം, ശാരീരികക്ഷമത, സാമൂഹിക ഐക്യബോധം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് ശ്രീനഗറിൽ 'റൺ ഫോർ യൂണിറ്റി' കശ്‌മീർ മാരത്തൺ2026 സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, കായിക പ്രേമികൾ എന്നിവരെല്ലാം പരിപാടിയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. നിരവധി ആളുകൾ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായെന്ന് ജമ്മുകശ്‌മീർ പൊലീസ് എഡിജി നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മാരത്തൺ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രവൃത്തിദിവസമാണ് പരിപാടി നടന്നതെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ച പങ്കാളിത്തമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 10:49 AM IST

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TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR POLICE
KASHMIR MARATHON 2026 IN SRINAGAR
RUNNERS PARTICIPATE IN MARATHON
RUN FOR UNITY MARATHON 2026
KASHMIR MARATHON 2026 IN SRINAGAR

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