അഗ്നിനാളങ്ങളായി രാവണരൂപങ്ങൾ; രാജ്യത്തെ ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..
നവരാത്രി നാളിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ദസറയോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇക്കൊല്ലവും നടന്നത്. രാവണൻ്റെ കൂറ്റൻ രൂപങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ജ്വലിച്ചതോടെ വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങൾ ആകാശത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി. രാവണന് മേൽ ശ്രീരാമൻ നേടിയ വിജയം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം, വിജയദശമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറെ ആവേശത്തോടും ഭക്തിശ്രദ്ധകളോടും കൂടിയാണ് രാജ്യം ഈ സുദിനങ്ങൾ കൊണ്ടാടിയത്. വിവിധ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. (PTI)
Published : October 22, 2026 at 10:39 AM IST