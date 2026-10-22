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അഗ്നിനാളങ്ങളായി രാവണരൂപങ്ങൾ; രാജ്യത്തെ ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

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നവരാത്രി നാളിൻ്റെ അവസാന ദിവസമായ ദസറയോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യമൊട്ടാകെ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇക്കൊല്ലവും നടന്നത്. രാവണൻ്റെ കൂറ്റൻ രൂപങ്ങൾ അഗ്നിയിൽ ജ്വലിച്ചതോടെ വിജയദശമി ആഘോഷങ്ങൾ ആകാശത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി. രാവണന് മേൽ ശ്രീരാമൻ നേടിയ വിജയം അനുസ്‌മരിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം, വിജയദശമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറെ ആവേശത്തോടും ഭക്തിശ്രദ്ധകളോടും കൂടിയാണ് രാജ്യം ഈ സുദിനങ്ങൾ കൊണ്ടാടിയത്. വിവിധ ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. (PTI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 22, 2026 at 10:39 AM IST

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TAGGED:

DUSSEHRA 2026
RAVANA UP IN FLAMES AS DUSSEHRA
DUSSEHRA CELEBRATIONS INDIA
NAVARATRI FESTIVAL 2026
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