"ഒട്ടകത്തെ തൊട്ടുകളിച്ചാൽ.., അൽഫത്തലൂ"; പുഷ്കര് മേളയുടെ വിശേഷങ്ങള്- ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടകച്ചന്തയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്കറിൽ നടക്കുന്ന പുഷ്കര് മേള. ഗോത്ര ആഘോഷമായ ഈ മേള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടക മേള ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ്റെ സാംസാകാരിക പൈതൃകം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന മേള ഇത്തവണത്തെ ഒക്ടോബര് 30 മുതല് നവംബര് അഞ്ച് വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഒട്ടക ചന്തയെക്കൂടാതെ ഒട്ടക പരേഡുകൾ, നാടോടി സംഗീതം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണങ്ങള് എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. (IANS)
Published : October 25, 2025 at 2:34 PM IST