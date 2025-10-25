ETV Bharat / photos

"ഒട്ടകത്തെ തൊട്ടുകളിച്ചാൽ.., അൽഫത്തലൂ"; പുഷ്‌കര്‍ മേളയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍- ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

പുഷ്‌കര്‍ മേളയ്‌ക്ക് ഒട്ടകങ്ങളുമായി എത്തുന്നവര്‍.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടകച്ചന്തയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ പുഷ്‌കറിൽ നടക്കുന്ന പുഷ്‌കര്‍ മേള. ഗോത്ര ആഘോഷമായ ഈ മേള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒട്ടക മേള ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ്റെ സാംസാകാരിക പൈതൃകം എടുത്തുകാണിക്കുന്ന മേള ഇത്തവണത്തെ ഒക്‌ടോബര്‍ 30 മുതല്‍ നവംബര്‍ അഞ്ച് വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഒട്ടക ചന്തയെക്കൂടാതെ ഒട്ടക പരേഡുകൾ, നാടോടി സംഗീതം, വിവിധ തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ, വ്യത്യസ്‌ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 25, 2025 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

PUSHKAR CAMEL FAIR
പുഷ്‌കര്‍ മേള 2025
PUSHKAR MELA IMAGES
PUSHKAR MELA 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.