2026 ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് സജ്ജമായി രാജ്യതലസ്ഥാനം; ഒരുക്കങ്ങൾ കാണാം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ...
പതിനെട്ടാമത് ബ്രിക്സ് നേതാക്കളുടെ ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങകയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനം. പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഡൽഹിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ അത്യാധുനിക കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററായ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. ഉച്ചകോടിക്ക് മുൻപായി ഡൽഹിയിൽ ഒരിക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കാണാം... (IANS)
Published : September 12, 2026 at 12:07 PM IST