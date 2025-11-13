'ഉഗ്രശബ്ദത്തിലൊരു തീഗോളം, പൊടുന്നനെ അത് നഗരം വിഴുങ്ങി...'; ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തില് പരിക്കറ്റവരെ സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
നവംബർ 11 ന് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം രാജ്യം നടുങ്ങിയ ഒരു സ്ഫോടനം നടന്നു. തിരക്കിനിടയിലേക്ക്, വൈറ്റ് കോളർ ഭീകര സംഘടനയിലെ അംഗമായിരുന്ന ഉമ്മർ നബി ഓടിച്ച കാർ നിരങ്ങി നീങ്ങിയെത്തുന്നു. അല്പ സമയത്തിനകം കാറൊരു തീഗോളമായി പരിസരം വിഴുങ്ങി. 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ എൽഎൻജെപി ആശുപത്രിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പരിക്കേറ്റവരെ ഇന്നലെ സന്ദർശിച്ചു. ചിത്രങ്ങള് കാണാം. (IANS)
