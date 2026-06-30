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ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ ചുവടുകൾ… ബാലിയിലെ റേജാങ് വിശുദ്ധ നൃത്തത്തിൻ്റെ അപൂർവ കാഴ്‌ചകൾ അവളിലൂടെ

HINDU CEREMONY BALI SACRED DANCE REJANG BALINESE HINDU COMMUNITY
ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലി ദ്വീപിൽ ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന റേജാങ്വിശുദ്ധ നൃത്തം ഭക്തിയും പാരമ്പര്യവും നിറഞ്ഞ അപൂർവ ആചാരമാണ്. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളും പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച ശിരോഭൂഷണങ്ങളും ധരിച്ച് ദേവതകളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ചുവടും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ യും ആത്മീയതയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.നിറങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയും സാംസ്‌കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനിമയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ ബാലിയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്‌ചയാണ്. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 10:24 AM IST

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TAGGED:

HINDU CEREMONY
BALI SACRED DANCE
REJANG
BALINESE HINDU COMMUNITY
TRADITIONAL HERITAGE CULTURE

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