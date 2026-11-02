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ബുദ്ധനെ അനുസ്‌മരിച്ച് ഗുരുക്കന്മാർ; ഭൂട്ടാനിലെ 'ഗെലെഫു മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് സിറ്റി'യുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

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ബുദ്ധനെ അനുസ്‌മരിച്ച് ഭൂട്ടാനിലെ ഗെലെഫുവിൽ ബുദ്ധമത ഗുരുക്കന്മാർ ഒത്തുചേർന്നു. ബുദ്ധൻ്റെ ജ്ഞാനോദയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന സ്‌തൂപങ്ങൾ മാവോ ചു (Mao Chhu) നദിക്കരയിൽ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ വരിവരിയായി നിർമ്മിച്ചു. സന്ദർശകർ അവിടെ പ്രാർഥനയിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ബുദ്ധമത മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഭൂട്ടാൻ രാജാവ് വിഭാവനം ചെയ്‌ത 'ഗെലെഫു മൈൻഡ്‌ഫുൾനെസ് സിറ്റി' (Gelephu Mindfulness City) സംഘടിപ്പിച്ചത്. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2026 at 8:37 PM IST

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GELEPHU MINDFULNESS CITY PROJECT
BUDDHIST STUPAS BHUTAN
BHUTAN MINDFULNESS CITY PHOTOS

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