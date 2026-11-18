ഭക്തര് ഒഴുകിയെത്തി സന്നിധാനം; തിരക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയം:ചിത്രങ്ങള്
മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമലയില് വന് തിരക്ക്. എന്നാല് ഇതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയത് തിരക്ക് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന് സാധിച്ചു. പതിനെട്ടാം പടി വഴി മിനിറ്റിൽ 75 തീർഥാടകരെ വീതം കടത്തിവിടാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ പ്രതിദിന വെർച്വൽ ക്യൂ പരിധി ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. (ETV Bharat)
Published : November 18, 2026 at 3:27 PM IST