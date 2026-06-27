വെനസ്വേലയെ പിടിച്ച് കുലുക്കി ഭൂകമ്പം; ദുരന്ത ഭൂമിയില് നിന്നുള്ള ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകള്...
വെനസ്വേലയെ കീഴ്മേല് മറിച്ച് ഭൂകമ്പം. വിവിധ അപകടങ്ങളിലൂടെ മരണത്തിന കീഴടങ്ങിയവരുടെ എണ്ണമേറുന്നു. പരിക്കേറ്റവരുടെ എണ്ണമാകട്ടെ 3000ത്തോളമായി. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെയാണ് വിവിധയിടങ്ങളില് നിന്നും കാണാതായത്. ഇവര് തകര്ന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങള്ക്കടിയില് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. നിലവില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുകയാണ്. (VENEZUELA VENEZUELA EARTHQUKAE PHOTOS FROM VENEZUELA RESCUE OPERATION VENEZUELA)
Published : June 27, 2026 at 7:54 AM IST