സിജെപിയെ നേരിടാൻ ഡൽഹി പൊലീസ്; രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണം, ചിത്രങ്ങൾ കാണാം
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്തറിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാൻ വൻ മുന്നൊരുക്കവുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്. നഗരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഗതാഗത സേവനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും മുതിർന്ന നേതാക്കളും അടക്കം നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾ കാണാം... (IANS)
Published : October 10, 2026 at 8:21 AM IST