ഓർമയുടെ പൂക്കൾ... മൺമറഞ്ഞവർക്കായി പൂക്കളും മെഴുകുതിരികളും പ്രാർഥനകളുമായി കുടുംബങ്ങൾ
ലോകത്ത് നിന്ന് പാതി വഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ എത്രയോ പേർ. അതിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതുമായ എത്രയോ ആത്മാക്കൾ. ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ദിവങ്ങളാണ് നവംബർ 1-2 . ഈ തീയതികളിൽ ആചരിക്കുന്ന 'ഡേ ഓഫ് ദി ഡെഡ്', നവംബർ 1-ലെ 'ഓൾ സെയിൻ്റ്സ് ഡേ' ,നവംബർ 2-ലെ 'ഓൾ സോൾസ് ഡേ ' ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നിൽ പൂക്കളും മെഴുതിരികളും പ്രാർഥനകളുമായി ഒത്ത് കൂടുന്നു. (AP)
Published : November 4, 2026 at 11:46 AM IST