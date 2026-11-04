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ഓർമയുടെ പൂക്കൾ... മൺമറഞ്ഞവർക്കായി പൂക്കളും മെഴുകുതിരികളും പ്രാർഥനകളുമായി കുടുംബങ്ങൾ

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ലോകത്ത് നിന്ന് പാതി വഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് പോയ എത്രയോ പേർ. അതിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതുമായ എത്രയോ ആത്മാക്കൾ. ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ദിവങ്ങളാണ് നവംബർ 1-2 . ഈ തീയതികളിൽ ആചരിക്കുന്ന 'ഡേ ഓഫ് ദി ഡെഡ്', നവംബർ 1-ലെ 'ഓൾ സെയിൻ്റ്സ്‌ ഡേ' ,നവംബർ 2-ലെ 'ഓൾ സോൾസ് ഡേ ' ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നിൽ പൂക്കളും മെഴുതിരികളും പ്രാർഥനകളുമായി ഒത്ത് കൂടുന്നു. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2026 at 11:46 AM IST

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ALL SOULS DAY 2026 PHOTOS
ALL SAINTS DAY
DAY OF THE DEAD PHOTOS
WHAT IS DAY OF SOULS

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