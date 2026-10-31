പ്രിയതമയുടെ കല്ലറയ്ക്ക് ചുറ്റും ഓർമകളുടെ പൂങ്കാവനമൊരുക്കിയ തൊണ്ണൂറുകാരൻ; മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..
മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ താനുറങ്ങേണ്ട ഇടം വിവൊൽഹെറി തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ടുവച്ചിരുന്നു. 80-ാം അവരുടെ വയസിലായിരുന്നു വിയോഗം. എന്നാൽ പ്രിയതമയുടെ വേർപാടിൽ തളർന്നുപോയ ഭർത്താവ് മോസെനി യാഖ്രോ തൻ്റെ പ്രഭാതങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് പ്രിയതമയുടെ ശവകൂടീരത്തിന് ചുറ്റും മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചു. പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇന്നീ പൂങ്കാവനം മോസെൻ വ്യൂപോയിൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നാഗാലാൻഡിലെ കിഗ്വേമ ഗ്രാമത്തിലെ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ധാരാളം കോസ്മോസ് ചെടികളുണ്ട്. ഭാര്യയോടുള്ള ഭർത്താവിൻ്റെ അധമമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണിത്. (AP)
Published : October 31, 2026 at 7:52 AM IST