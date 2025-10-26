ETV Bharat / photos

മ്യാവൂ മായാജാലം ഫൈഫ് വേൾഡ് ഷോ; ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

30 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1,000 ത്തിലധികം പൂച്ചകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫൈഫ് വേൾഡ് ഷോയ്‌ക്ക് തുടക്കമായി. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂച്ചകളും ബ്രീഡർമാരും ഉടമകളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി റൊമാനിയയിൽ ഒത്തുകൂടി. വ്യത്യസ്‌ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പല ബ്രീഡുകളിലുള്ള പൂച്ചകളുടെ പ്രദർശന പരിപാടിയാണിത്. എല്ലാ വർഷവും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി നടന്നു വരുന്ന വേൾഡ് ക്യാറ്റ് ഷോയുടെ ആദ്യ പതിപ്പ് 1990-ൽ ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലാണ് നടന്നത്. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. (AP)
October 26, 2025

