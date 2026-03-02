ആളൊഴിഞ്ഞ കടല്ത്തീരം, കൃത്രിമ കനാലിലെ മത്സ്യബന്ധനം; ആഢംബരമായ 'ലൈഫ് ഇൻ വെനീസ്' അനാഥയായി
ഒരു കാലത്ത് ചൈനയുടെ ആഢംബര ജീവിതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച സ്ഥലമാണ് 'ലൈഫ് ഇൻ വെനീസ്' ഭവന സമുച്ചയം. ഫോര്സ്റ്റാര് റിസോർട്ടുകളും വിദേശികളും നിറഞ്ഞ ബീച്ചും ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി വിലകൾ ഇടിഞ്ഞു. ഇതോടെ ലൈഫ് ഇൻ വെനീസ് ആളുകളില്ലാതെ ശാന്തമായി. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഭവന സമുച്ചയങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക്... (AP)
Published : March 2, 2026 at 10:58 AM IST