യുഎസ്സിനെ നടുക്കിയ കൂട്ട കുരുതി; പൊലിഞ്ഞത് എട്ട് പൊന്നോമനകള്, നടുക്കം വിട്ട് മാറാതെ നഗരം, ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ് ഷ്രെവ്പോർട്ടിനെ ഒന്നാകെ കണ്ണീരില് ആഴ്ത്തി. പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടഓര്മയില് വിതുമ്പി പ്രദേശവാസികള് ക്രൈം സ്പോട്ടിന് മുന്നില് ഒത്തു കൂടി. പൊന്നോമനകള്ക്കായി പൂക്കള് സമര്പ്പിച്ചും അവരുടെ പാവകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ആളുകള് പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചു. തോക്കുധാരിയുടെ അക്രമണത്തില് പൊലിഞ്ഞത് നിരപരാധികളായ എട്ട് ജീവനുകള്. അവരില് ഏഴു പേരും സഹോദരങ്ങള്. (AP)
Published : April 20, 2026 at 9:44 AM IST