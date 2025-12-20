ETV Bharat / photos

മലയാള സിനിമയുടെ മുഖശ്രീ ഇനി ഓർമ... ശ്രീനിവാസൻ്റെ ചില ഓർമ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

മലയാള സിനിമയ്‌ക്ക് ഒരു പിടി നല്ല ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയ മലയാളത്തിൻ്റെ ശ്രീനിവാസൻ വിടപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നായകനായും തിരക്കഥാകൃത്തായും സംവിധായകനുമായെല്ലാം മലയാളി മനസുകളെ വിസ്‌മയിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശ്രീനിവാസൻ. സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിതാപങ്ങളും നർമ്മത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ച കലാകാരൻ്റെ ഒരുപിടി ഓർമകളിലൂടെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 20, 2025 at 1:23 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 2:26 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

