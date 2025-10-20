'രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കില്ല'; ട്രംപിനെതിരെ യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധം
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വിവിധ നയങ്ങള്ക്കെതിരെ യൂറോപ്പിലും യുഎസിലും പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു . ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ന്യൂയോർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 'നോ കിങ്സ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പ്രകടനം നടത്തി. ലണ്ടൻ, പാരീസ് പോലുള്ള പ്രധാന യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിലും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി. 'ഹേറ്റ് അമേരിക്ക' റാലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റിപബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളെ തള്ളികളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. (AP)
Published : October 20, 2025 at 4:05 PM IST