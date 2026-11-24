ഊഷ്മള ആലിംഗനവും രുദ്രാക്ഷമാല സമ്മാനവും; നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിലെ അപൂർവ നിമിഷങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള തൻ്റെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക വിദേശ സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തിയ ബാലേന്ദ്ര ഷായ്ക്ക് (ബാലെൻ ഷാ) രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ ഊഷ്മള സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെയും രാജ്ഘട്ട് സന്ദർശനത്തിൻ്റെയും മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഊഷ്മള നിമിഷങ്ങൾ കാണാം. (PTI)
Published : November 24, 2026 at 11:45 AM IST