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സ്വപ്‌നരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ദുരന്തമായി; സ്പെയിൻ–മൊറോക്കോ അതിർത്തിയിലെ ഓരോ ചിത്രവും പറയുന്നത് അതിജീവനത്തിൻ്റ കഥ

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മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് സ്പെയിനിൻ്റെ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ പ്രദേശമായ സ്യൂട്ടയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റക്കാർ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ അതിർത്തി മേഖലയിൽ വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂപപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ സേനയും സൈന്യവും വിന്യസിച്ച് പ്രവേശനശ്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനിടെ നിരവധി പേർ കടൽമാർഗവും അതിർത്തിവേലിയും വഴിയും സ്യൂട്ടയിലെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. അതിർത്തിയിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങളും സുരക്ഷാ നടപടികളും മനുഷ്യരുടെ ദുരിതവും പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവ ഓരോന്നും.. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 7:51 PM IST

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MOROCCO MIGRANTS
CEUTA BORDER CRISIS

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