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വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങുവാണ അഭിനയ വിസ്‌മയം...ലേഡി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ, ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

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അഭിനയ മികവിലൂടെയും ജനസ്വീകാര്യതയിലൂടെയുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ലേഡി സൂപ്പറായി മാറിയ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഇന്ന് പിറന്നാൾ. 1978 സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് മഞ്ജു വാര്യരുടെ ജനനം. 1995ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സാക്ഷ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലേക്കെത്തിയ മഞ്‌ജു വാര്യർ മലയാള സിനിമയ്‌ക്ക് നൽകിയത് അനശ്വരമായ ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവ മുഹൂർത്തങ്ങളുമാണ്. (INSTA@manju.warrier)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 3:26 PM IST

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MANJU WARRIER BIRTHDAY
MALAYALAM LADY SUPERSTAR
MANJU WARRIER PHOTOS
MANJU WARRIER
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