തോക്കും കത്തിയുമായെത്തി ട്രംപിനെ വധിക്കാൻ പദ്ധതി; അത്താഴ വിരുന്ന് ആക്രമണത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ചിത്രം
ട്രംപിൻ്റെ അത്താഴവിരുന്നിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ കോൾ തോമസ് അലൻ്റെ ചിത്രങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ട് അന്വേഷണ സംഘം. ആക്രമണത്തിന് മുൻപായി ആയുധധാരിയായി നിന്ന് കോൾ തോമസ് അലൻ തന്നെ എടുത്ത ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. കറുത്ത പാൻസും കറുത്ത ഷർട്ടും ചുവന്ന ടൈയും ധരിച്ച് തോക്കും കത്തിയുമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ. കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്താണ് ഇയാള് എത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. (AP)
Published : April 30, 2026 at 11:00 AM IST