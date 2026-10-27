മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള ബോംബ് ചീളുകളിൽ വിരിയുന്ന ജീവൻ; അതിജീവനത്തിൻ്റെ കലയുമായി ലെബനീസ് യുവതി
മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധമുള്ള, മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെടുക്കാൻ പാഞ്ഞെത്തുന്ന ബോംബ് ചീളുകൾക്ക് ജീവൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും നിറം നൽകാൻ കഴിയുമോ? യുദ്ധം സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന തെക്കൻ ലെബനനിൽ നിന്നുള്ള ലീന ജൗനി എന്ന കലാകാരി ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറയുന്നത് അങ്ങനെയൊരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആയുധക്കഷണങ്ങളെ മനോഹരമായ കലാസൃഷ്ടികളാക്കി മാറ്റി അക്രമത്തിനെതിരെ വേറിട്ടൊരു പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് തെക്കൻ ലെബനനിലെ ലിന ജൗനി. (AP)
Published : October 27, 2026 at 10:12 AM IST