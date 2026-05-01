രാജാവായ ശേഷം ആദ്യ യുഎസ് സന്ദർശനം; ചാൾസും കാമില രാജ്ഞിയും വാഷിങ്ടണിൽ, ചിത്രങ്ങൾ കാണാം
നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ചാൾസ് മൂന്നാമനും കാമില രാജ്ഞിയും യുഎസിൽ. യുകെ-യുഎസ് ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും യുഎസിൻ്റെ 250-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഇരുവരും യുഎസിലെത്തിയത്.ബ്രിട്ടീഷ് രാജകീയ ദമ്പതികൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എംബസിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഗാർഡൻ പാർട്ടിയിലും പങ്കെടുത്തു. 2022ൽ രാജാവായതിനുശേഷം ചാൾസിൻ്റെ യുഎസിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്രയാണിത്. (AP)
Published : May 1, 2026 at 2:07 PM IST