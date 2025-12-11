Kerala Local Body Elections2025

വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കല്യാണിയും കുള്ളിയും, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്‌ച

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തില്‍ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും ഓരോ വോട്ടിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം അത്രമേല്‍ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പോലും മാറ്റിവച്ച് മുതിര്‍ന്നവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നു എന്നതും ജനാധിപത്യൻ്റെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നു. ഇന്ന് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കുന്ന ചില വോട്ടര്‍മാരെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം... (ETV Bharat)
