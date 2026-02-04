ETV Bharat / photos

കലാസൃഷ്‌ടി നിറഞ്ഞ നഗരങ്ങൾ; കാഴ്‌ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി എക്‌സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ

ITALY ART VISUALLY IMPAIRED EXHIBITION ARCHAEOLOGICAL SITE AT POMPEII ANCIENT MONUMENTS
വിനോദസഞ്ചാരികളാലും കലാസൃഷ്‌ടികളാലും നിറഞ്ഞ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരും കാഴ്‌ചപരിമിതിയുള്ളവരും ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. അവ മനസിലാക്കി ഈ കലാസൃഷ്‌ടികൾ എല്ലാവരെയും പോലെ കാഴ്‌ച പരിമിതി ഉള്ളവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാനായി ഇറ്റലിയിൽ എക്‌സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 2021-ൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാൻഡെമിക് റിക്കവറി ഫണ്ടുകൾ സ്വരൂപിച്ചാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എക്‌സിബിഷനിൽ വന്ന ഓരോരുത്തരും സഹസ്രാബ്‌ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കലാസൃഷ്‌ടികൾ സ്‌പർശിച്ച് അവയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. (AP)
Published : February 4, 2026 at 4:10 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

