കലാസൃഷ്ടി നിറഞ്ഞ നഗരങ്ങൾ; കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ
വിനോദസഞ്ചാരികളാലും കലാസൃഷ്ടികളാലും നിറഞ്ഞ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരും കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവരും ചില തടസങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. അവ മനസിലാക്കി ഈ കലാസൃഷ്ടികൾ എല്ലാവരെയും പോലെ കാഴ്ച പരിമിതി ഉള്ളവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ആസ്വദിക്കാനായി ഇറ്റലിയിൽ എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 2021-ൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാൻഡെമിക് റിക്കവറി ഫണ്ടുകൾ സ്വരൂപിച്ചാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എക്സിബിഷനിൽ വന്ന ഓരോരുത്തരും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ സ്പർശിച്ച് അവയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. (AP)
Published : February 4, 2026 at 4:10 PM IST