ബെയ്റൂട്ടില് ഇസ്രയേല് രോഷം പെയ്തിറങ്ങി; വാഹനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും അഗ്നിക്കിരയായി, 5 ജീവനുകള് പൊലിഞ്ഞു
ലെബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടില് നരനായാട്ട് തുടര്ന്ന് ഇസ്രയേല്. ബെയ്റൂട്ടിലെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തില് അഞ്ച് പേര് മരിക്കുകയും 21 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെയാണ് ഇസ്രയേല് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര് സ്ഥലത്തെത്തി. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആക്രമണത്തില് നിരവധി വാഹനങ്ങള്ക്കും കെട്ടിടങ്ങള്ക്കും തീപിടിച്ചു. (AP)
Published : April 1, 2026 at 3:05 PM IST