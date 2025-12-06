ETV Bharat / photos

ഇൻഡിഗോ പറ്റിച്ച പണി, പുലിവാല് പിടിച്ച് യാത്രക്കാർ

അഞ്ചാം ദിനവും പ്രതിസന്ധി ഒഴിയാതെ ഇൻഡിഗോ. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യാത്രക്കാർ വലിയ യാത്രാ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെ അമിതമായ വില വർധനയും ഇൻഡിഗോ പോലുള്ള ബജറ്റ് എയർലൈനുകൾ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുന്നതും യാത്രക്കാരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വലയ്‌ക്കുകയാണ്. ഡൽഹി, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ജയ്‌പൂർ, ഇൻഡോർ, കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങി നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ എയർപോർട്ട് ടെർമിനലുകളിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. (ANI)
ETV Bharat Kerala Team

December 6, 2025

