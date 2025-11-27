ഹിമ മഴ പെയ്യുന്ന താഴ്വരകള്; മഞ്ഞുകാലം ആഘോഷിക്കാൻ ഈ ഇടങ്ങൾ നോക്കിവച്ചോളൂ
മറ്റ് ഋതുക്കളെക്കാൾ ആളുകളെ പതിന്മടങ്ങ് ആകർഷിക്കുന്ന കാലമാണ് മഞ്ഞുകാലം. ചൂടുപാനീയങ്ങളും കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഈ സമയം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞുകാല യാത്രകൾക്ക് പോലും നമ്മൾ തയാറെടുക്കും. ഇനി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എവിടേയ്ക്ക് പോകും എന്നായി അടുത്ത ചിന്ത. എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ മഞ്ഞുകാലം സുന്ദരമാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വച്ചോളൂ. വ്യത്യസ്ത കായിക വിനോദങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ഇനി മനോഹരമാക്കാം. (ANI)
Published : November 27, 2025 at 6:12 PM IST