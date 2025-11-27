ETV Bharat / photos

ഹിമ മഴ പെയ്യുന്ന താഴ്‌വരകള്‍; മഞ്ഞുകാലം ആഘോഷിക്കാൻ ഈ ഇടങ്ങൾ നോക്കിവച്ചോളൂ

WINTER DESTINATIONS IN INDIA BEST TOURIST PLACES IN INDIA WINTER SEASON IN INDIA WINTER SPORTS DESTINATIONS
മറ്റ് ഋതുക്കളെക്കാൾ ആളുകളെ പതിന്മടങ്ങ് ആകർഷിക്കുന്ന കാലമാണ് മഞ്ഞുകാലം. ചൂടുപാനീയങ്ങളും കമ്പിളി വസ്‌ത്രങ്ങളും എല്ലാം ഈ സമയം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മഞ്ഞുകാല യാത്രകൾക്ക് പോലും നമ്മൾ തയാറെടുക്കും. ഇനി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എവിടേയ്‌ക്ക് പോകും എന്നായി അടുത്ത ചിന്ത. എന്നാൽ വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ മഞ്ഞുകാലം സുന്ദരമാക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി വച്ചോളൂ. വ്യത്യസ്‌ത കായിക വിനോദങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ഇനി മനോഹരമാക്കാം. (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 6:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

WINTER DESTINATIONS IN INDIA
BEST TOURIST PLACES IN INDIA
WINTER SEASON IN INDIA
WINTER SPORTS DESTINATIONS
INDIAN WINTER DESTINATIONS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.