തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധം, ദൃശ്യങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടികളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി ഡൽഹിയിൽ കൂറ്റൻ പ്രതിഷേധ റാലിയും ബഹുജന സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. 'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' (വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൂ, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കൂ), 'ചലോ ദില്ലി' എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി രാംലീല മൈതാനത്തേക്ക് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. (PTI)
Published : November 2, 2026 at 8:54 AM IST