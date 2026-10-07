'പിന്നോട്ടില്ലെന്ന്' രാഹുലും ഖാർഗെയും; ഡൽഹി റോഡുകളിൽ അലയടിച്ച പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ ബസ് പൊലീസ് തടഞ്ഞത് വൻ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെയും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് ജന്തർമന്തറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എം പിമാരുടെ വാഹനവ്യൂഹമാണ് ജൻപഥിൽ വെച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞത്.പൊലീസിൻ്റെ ബാരിക്കേഡുകളും തടസങ്ങളും വകവെയ്ക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയടക്കമുള്ള നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. (ETV Bharat)
Published : October 7, 2026 at 6:10 PM IST