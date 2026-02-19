ETV Bharat / photos

നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും; ഇന്ത്യ എഐ ഉച്ചക്കോടിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത്‌ മണ്ഡപതിലാണ് ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചക്കോടി നടക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് എഐ ഉച്ചക്കോടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്. 45 ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്‌ധരും പ്രിതിനിധികളും എഐ ഉച്ചക്കോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിലെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും നേരിട്ടറിയാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നതാണ് എഐ ഉച്ചക്കോടി. (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 19, 2026 at 4:46 PM IST

