ആകാശ കാഴ്‌ച വിടർത്തി ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ; ചിത്രങ്ങൾ ഇതാ

ആളുകളെ ആവേശഭരിതരാക്കി ഹൈദരാബാദിൽ ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചു. ഗോൾഫ് ക്ലബ് പരിസരത്തുള്ള ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഗോൽക്കൊണ്ട കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള 15 ബലൂണുകളാണ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും അപൂർവമായ ആകാശ കാഴ്‌ചയും ആസ്വദിക്കാൻ സന്ദർശകരെ സഹായിക്കുന്നതോടൊപ്പം തെലങ്കാന ടൂറിസത്തിൻ്റെ നിലവാരം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് കാരണമാകും. ഫെസ്റ്റിവൽ ജനുവരി 18 ന് സമാപിക്കും. (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 2:48 PM IST

1 Min Read
എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

