ഒരു കരം നീട്ടാം നായകളിലേയ്ക്കും; അതിശൈത്യകാലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങള്
അതിശൈത്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഡിസംബർ വന്നെത്തിയതോടെ മനുഷ്യരെ പോലെ തണുപ്പിനെ ബുദ്ധിമുട്ടോടെ നേരിടുകയാണ് ജീവജാലങ്ങളും. നായ്ക്കളാണ് അസഹനീയമായ ഈ ശൈത്യത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യർക്കും വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കും പല സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നായ്ക്കളുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല. ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് പല നായകളും അതിജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു കരം അവയ്ക്ക് നേരെ നമുക്കും നീട്ടാം (Pexels)
Published : December 7, 2025 at 11:20 AM IST