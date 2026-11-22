സന്നിധാനത്ത് നിഴൽനാടക വിസ്മയം; ചരിത്രം കുറിച്ച് രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്
കലിയുഗ വരദനായ ശ്രീ ധർമശാസ്താവിൻ്റെ ചരിത്രകഥ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമായ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിലൂടെ അയ്യപ്പസന്നിധിയിൽ ദൃശ്യവിരുന്നായി. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് രംഗത്തെ കുലപതി പത്മശ്രീ കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സന്നിധാനത്തെ വലിയനടപ്പന്തലിലെ ശാസ്താ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് 'അയ്യപ്പചരിതം' അരങ്ങേറിയത്. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ആദ്യമായാണ് അയ്യപ്പചരിതം തോൽപ്പാവക്കൂത്തായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിനുണ്ട്. (ETV Bharat)
Published : November 22, 2026 at 9:29 AM IST