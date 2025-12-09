ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് പ്രമേഹം പമ്പ കടക്കും, അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഈ ശീലങ്ങൾ
പ്രായഭേദമന്യേ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമേഹം. ജീവിതശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ആഹാരരീതി തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ രോഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. ചിട്ടയായ ആഹാരക്രമീകരണത്തിലൂടെയും വ്യായാമത്തിലൂടെയും പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക് വരുതിയിലാക്കാം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെയും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ച് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ദിനംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രമേഹത്തെ മറികടക്കാനായി ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട ചില മാറ്റങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. (Getty images)
Published : December 9, 2025 at 7:35 PM IST