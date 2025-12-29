വിട്ടുമാറാത്ത ദഹന പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തണോ? ഇതൊന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കൂ
കറുവപ്പട്ട എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പൊതുവിൽ കറുവപ്പട്ട ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് കറിക്ക് രുചിയും നറുമണവും ലഭിക്കാനാണ്. എന്നാൽ അതു കൂടാതെ നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും കറുവപ്പട്ടയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കറുവപ്പട്ടയെ കുറിച്ചും അവയുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണന്നും അറിയാം വിശദമായി. (ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. വിദഗ്ധരോട് ഉപദേശം നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക) (Pexels)
