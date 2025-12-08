ETV Bharat / photos

വർണാഭമായ നൂലില്‍ വിടരുന്ന പരമ്പരാഗത 'ടാൻഗൈൽ' സാരി, കാണാം ചിത്രങ്ങള്‍

TANGAIL SAREE BANGLADESH HANDLOOM WEAVERS UNESCO HERITAGE STATUS TANGAIL SAREE IN PHOTOS
ധാക്കയ്ക്കടുത്തുള്ള നെയ്ത്തുകാരുടെ പ്രദേശം, കൈത്തറികളിൽ നിന്ന് നിർത്താതെ ഉയരുന്ന ശബ്‌ദം,താളാത്മകമായ കൈചലനങ്ങൾ കരകൗശല വിദഗ്‌ധർ വർണ്ണാഭമായ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗതമായ ടാൻഗൈൽ സാരി നെയ്യുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പരമ്പരാഗത സാരി നെയ്ത്ത് കല ഈ വർഷം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാമനിർദേശം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിദത്തമായ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നെയ്‌തെടുക്കുന്ന ടാൻഗൈൽ സാരികൾ ആകർഷകവും അതേസമയം, ജനപ്രിയവുമാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങളിലും, പാറ്റേണുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 8, 2025 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

TANGAIL SAREE BANGLADESH
HANDLOOM WEAVERS
UNESCO HERITAGE STATUS
TANGAIL SAREE IN PHOTOS
TANGAIL SAREE BANGLADESH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.