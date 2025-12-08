വർണാഭമായ നൂലില് വിടരുന്ന പരമ്പരാഗത 'ടാൻഗൈൽ' സാരി, കാണാം ചിത്രങ്ങള്
ധാക്കയ്ക്കടുത്തുള്ള നെയ്ത്തുകാരുടെ പ്രദേശം, കൈത്തറികളിൽ നിന്ന് നിർത്താതെ ഉയരുന്ന ശബ്ദം,താളാത്മകമായ കൈചലനങ്ങൾ കരകൗശല വിദഗ്ധർ വർണ്ണാഭമായ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരമ്പരാഗതമായ ടാൻഗൈൽ സാരി നെയ്യുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പരമ്പരാഗത സാരി നെയ്ത്ത് കല ഈ വർഷം യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നാമനിർദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിദത്തമായ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നെയ്തെടുക്കുന്ന ടാൻഗൈൽ സാരികൾ ആകർഷകവും അതേസമയം, ജനപ്രിയവുമാണ്. വൈവിധ്യമാർന്ന നിറങ്ങളിലും, പാറ്റേണുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. (AP)
Published : December 8, 2025 at 5:51 PM IST