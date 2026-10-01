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കുതിച്ചുയർന്ന് സ്റ്റാർഷിപ്പ്, വാടക കുറയ്ക്കാൻ സ്പെയിനിൽ സമരം: ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള പ്രധാന വാർത്താചിത്രങ്ങൾ

WORLD IN VERTICAL TOP PHOTOS BY AP AP JOURNALISTS WORLD TOP PHOTOS VERTICAL TOP PHOTOS BY AP
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ വാർത്താചിത്രങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, കായിക രംഗങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച മുതൽ സ്പേസ് എക്സിൻ്റെ പുതിയ പരീക്ഷണ പറക്കൽ വരെയുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 10:33 AM IST

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WORLD IN VERTICAL TOP PHOTOS BY AP
AP JOURNALISTS
WORLD TOP PHOTOS
VERTICAL TOP PHOTOS BY AP
WORLD IN VERTICAL TOP PHOTOS

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