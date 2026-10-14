കാലിഫോർണിയയെ ഞെട്ടിച്ച് ഭീമൻ പംകിനുകൾ; വിളവെടുപ്പ് കാലത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം...
പംകിൻ വിളവെടുപ്പ് കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ലോക റെക്കോഡിനും ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഒന്നും സ്ഥാനം എന്ന വമ്പൻ നേട്ടത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ കാലിഫോർണിയയിൽ ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 11) ഭീമൻ പംകിനുകളുമായി ആളുകൾ മത്സരിച്ചു. തിങ്കാളാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 12) ഹാഫ് മൂൺ ബേയിൽ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പംകിൻ വെയ്-ഓഫും നടന്നു. കാലിഫോർണിയയിലെ വേൾഡ് പംകിൻ കാപ്പിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തീരദേശ നഗരത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബറിൽ ഈ മത്സരം നടക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. (AP)
Published : October 14, 2026 at 10:08 AM IST