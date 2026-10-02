ആകാശ ദുരന്തത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിടിപ്പിക്കും നിമിഷങ്ങൾ.... ആശ്വാസ തീരമണിഞ്ഞവർ.. ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
ദുബായിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലെ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഫ്ലൈദുബായ് വിമാനത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് രക്ഷകനായത് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ചാറ്. ക്യാപ്റ്റനെ ആക്രമിച്ച് വിമാനം തകർക്കാനായിരുന്നു സഹപൈലറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ കത്തികുത്തിനിടയിൽ ക്യാപ്റ്റനായ സ്മിത് മച്ചാറിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ വിനാശകരമായ ശ്രമം തടയാൻ സാധിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമെത്തി യാത്രക്കാരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു. (AP)
Published : October 2, 2026 at 9:41 AM IST