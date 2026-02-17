ETV Bharat / photos

ആരോഗ്യത്തിന് കരുതൽ, ഹിറ്റായി ഇടിവി ഭാരത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്

FIT HOGA BHARAT FREEDOM HEALTHY COOKING OIL LATEST NEWS IN MALAYALAM FIT HOGA BHARAT YOGA PHOTOS
ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിങ് ഓയിലും ഇടിവി ഭാരതും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് 'ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത്- 30 ഡെയ്‌സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്'. ഹൈദരാബാദിലെ ബീഗംപേട്ടിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യോഗ കൂടാതെ സൂംബ തുടങ്ങിയ ഫിറ്റ്നസ്, നൃത്ത പരിപാടികളും നടന്നു. ഫിറ്റ്നസ് വിദഗ്‌ധരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ സംരംഭമാണ് ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത്. ഫെബ്രുവരി 22 നാകും അവസാന പരിപാടി നടക്കുക. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 17, 2026 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

FIT HOGA BHARAT
FREEDOM HEALTHY COOKING OIL
LATEST NEWS IN MALAYALAM
FIT HOGA BHARAT YOGA PHOTOS
FIT HOGA BHARAT PHOTOS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.