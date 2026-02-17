ആരോഗ്യത്തിന് കരുതൽ, ഹിറ്റായി ഇടിവി ഭാരത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്
ഫ്രീഡം ഹെൽത്തി കുക്കിങ് ഓയിലും ഇടിവി ഭാരതും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് 'ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത്- 30 ഡെയ്സ് ഹെൽത്ത് ചലഞ്ച്'. ഹൈദരാബാദിലെ ബീഗംപേട്ടിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യോഗ കൂടാതെ സൂംബ തുടങ്ങിയ ഫിറ്റ്നസ്, നൃത്ത പരിപാടികളും നടന്നു. ഫിറ്റ്നസ് വിദഗ്ധരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സൗജന്യ സംരംഭമാണ് ഫിറ്റ് ഹോഗ ഭാരത്. ഫെബ്രുവരി 22 നാകും അവസാന പരിപാടി നടക്കുക. (ETV Bharat)
