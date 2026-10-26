യൂറോപ്പിൽ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം: ഇറ്റലിയിൽ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു, സ്പെയിനിൽ കലാപം
യൂറോപ്പിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ജനജീവിതച്ചെലവ് വർധനവ്, ഭവനക്ഷാമം, പെൻഷൻ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, സർക്കാർ അഴിമതി എന്നിവയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം. ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ, അൽബേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. പലയിടങ്ങളിലും സമാധാനപരമായി തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് അക്രമത്തിലും പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലും കലാശിച്ചു. (AP)
Published : October 26, 2026 at 8:02 AM IST