ഇത് മരിച്ചവരുടെ ദിവസം; മണ്മറഞ്ഞവരുടെ ഓർമ്മകളെ ആഘോഷിക്കുന്ന മെക്സിക്കൻ ജനത, ചിത്രങ്ങള് കാണാം
മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു പ്രധാന ആഘോഷമാണ് ഡെഡ് ഓഫ് ദി ഡെ അഥവാ മരിച്ചവരുടെ ദിവസം. പ്രത്യേകതരം വേഷം ധരിച്ച് മെക്സിക്കൻ ജനത തെരുവുകളിലൂടെ മാർച്ച് നടത്തും. കാട്രീന പരേഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരെ അനുസ്മരിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഈ ആഘോഷം. ആത്മാക്കളെ തിരികെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസം. 3000 വർഷം പഴക്കമുള്ള പരമ്പരാഗത ആഘോഷത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിതാ. (AFP)
Published : October 27, 2025 at 2:49 PM IST