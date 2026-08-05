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ഡാന്യൂബിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു; അടിത്തട്ടിലെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്തെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ പുറത്ത്, ചിത്രങ്ങൾ കാണാം...

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യൂറോപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയായ ഡാന്യൂബിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ജർമ്മൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു തുടങ്ങി. സെർബിയൻ തുറമുഖമായ പ്രഹോവോയ്ക്ക് സമീപം സെർബിയയെയും റൊമാനിയയെയും വേർതിരിക്കുന്ന നദിയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി, തുരുമ്പിച്ച കപ്പൽ അവശിഷ്‌ടങ്ങളും ഒപ്പം നാസി പതാക പറന്നിരുന്ന ഒരു തകർന്ന കൊടിമരവും കാണാം. വേനൽക്കാലത്തെ കടുത്ത വരൾച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് വന്ന ഒരു കൗതുക കാഴ്‌ചയാണിത്. (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 5, 2026 at 11:28 AM IST

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TAGGED:

GERMAN WARSHIPS WORLD WAR II
DANUBE RIVER
SERBIAN PORT OF PRAHOVO
GERMAN WARSHIPS REVEALED
GERMAN WARSHIPS IN DANUBE RIVER

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