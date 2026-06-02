കൊളംബിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല, വോട്ടെടുപ്പ് ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ
കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഗുസ്താവോ പെട്രോയുടെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി. സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ആർക്കും 50 ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ട് നേടാനാകാതെ വന്നതോടെ ജൂൺ 21ന് രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. സിൽവിയ, ബൊഗോട്ട തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ നിർണായക ബൂത്തുകളിലെല്ലാം സൈന്യത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയിലായിരുന്നു ആദ്യഘട്ട പോളിങ്. ഇടതുപക്ഷ സെനറ്റർ ഇവാൻ സെപെഡയും തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാടുകാരനായ അബെലാർഡോ ഡി ലാ എസ്പ്രിയല്ലയും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. (AP)
Published : June 2, 2026 at 11:33 AM IST