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കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയില്‍ ഉറച്ച് സിജെപി; രാജ്യതലസ്ഥാനം യുദ്ധക്കളമായതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങള്‍

COCKROACH MOVEMENT INDIA YOUTH MOVEMENT FAILURE OF EDUCATIONAL SYSTEM POLICE ACTION
രാജ്യത്തെ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിലെ അഴിമതി ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച രാജ്യത്തെ യുവജന നേതൃത്വത്തിലുള്ള "കോക്ക്രോച്ച്" പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി പൊലീസിൻ്റെ ലാത്തിച്ചാർജ്ജും കണ്ണീർവാതകവും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. യുവാക്കളെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് തല്ലിച്ചതയ്‌ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസ്, സിപിഎം ഉള്‍പ്പെടയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം.... (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 11:33 AM IST

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TAGGED:

COCKROACH MOVEMENT
INDIA YOUTH MOVEMENT
FAILURE OF EDUCATIONAL SYSTEM
CJP PROTEST
POLICE CRACKING DOWN YOUTH MOVEMENT

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