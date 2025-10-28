പരമ്പരാഗതമായ തെക്കുവ മുതൽ ഫുവ വരെ ; അറിയാം ഛത് പൂജയ്ക്ക് വിളമ്പുന്ന രുചി മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച്
പുരാതനമായ ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് ഛത് പൂജ. സൂര്യദേവനും സഹോദരി ഛതി മായക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ആഘോഷം. ഒഡിഷ, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, യുപി, നേപ്പാൾ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഉത്സവം. ജലപാനമില്ലാതെ 36 മണിക്കൂർ വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സൂര്യ ഭഗവാനെ പ്രാർഥിക്കുകയും പരമ്പരാഗതമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (getty images)
Published : October 28, 2025 at 11:41 AM IST