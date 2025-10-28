ETV Bharat / photos

പരമ്പരാഗതമായ തെക്കുവ മുതൽ ഫുവ വരെ ; അറിയാം ഛത്‌ പൂജയ്‌ക്ക് വിളമ്പുന്ന രുചി മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച്

CHHATH PUJA DISHES CHHATH PUJA INDIAN FESTIVALS CHHATH PUJA FESTIVAL
പുരാതനമായ ഹിന്ദു ഉത്സവമാണ് ഛത് പൂജ. സൂര്യദേവനും സഹോദരി ഛതി മായക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ആഘോഷം. ഒഡിഷ, ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, യുപി, നേപ്പാൾ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഉത്സവം. ജലപാനമില്ലാതെ 36 മണിക്കൂർ വൃതം അനുഷ്‌ഠിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് സൂര്യ ഭഗവാനെ പ്രാർഥിക്കുകയും പരമ്പരാഗതമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 28, 2025 at 11:41 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TAGGED:

CHHATH PUJA DISHES
CHHATH PUJA
INDIAN FESTIVALS
CHHATH PUJA FESTIVAL
CHHATH PUJA VARIETY DISHES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

മഹാബോധി; ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രീയമില്ല, ജനങ്ങളുടെ മനസിന് പകരുന്നത് ശാന്തി മാത്രം

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.